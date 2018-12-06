Завтра в Украине до 15 градусов мороза

"Температура ночью 4-9 ° мороза, в Карпатах 10-15 ° мороза, в восточных, южных и Днепропетровской областях 0-5 ° мороза, днем ​​в Украине от 3 ° мороза до 2 ° тепла", - говорится в сообщении.



По данным синоптиков, 7 декабря на дорогах, местами, ожидается гололедица.



Ветер северо-западный (в западных областях - южный), 5-10 м/с.



Напомним, средняя месячная температура в декабре этого года на большинстве территории Украины прогнозируется на уровне от 3 ° мороза до 1 ° тепла, что несколько выше средних многолетних значений.



