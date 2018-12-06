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Завтра в Украине до 15 градусов мороза

Киев • УНН

 • 22681 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Завтра, 7 декабря, синоптики прогнозируют на Левобережье Украины небольшой снег. Утром и днем ​​в западных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории без осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу отдела Укргидрометцентра.

Завтра в Украине до 15 градусов мороза

"Температура ночью 4-9 ° мороза, в Карпатах 10-15 ° мороза, в восточных, южных и Днепропетровской областях 0-5 ° мороза, днем ​​в Украине от 3 ° мороза до 2 ° тепла", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 7 декабря на дорогах, местами, ожидается гололедица.

Ветер северо-западный (в западных областях - южный), 5-10 м/с.

Напомним, средняя месячная температура в декабре этого года на большинстве территории Украины прогнозируется на уровне от 3 ° мороза до 1 ° тепла, что несколько выше средних многолетних значений.

Украинские Национальные Новости

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