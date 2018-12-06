Завтра в Україні до 15 градусів морозу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Завтра, 7 грудня, синоптики прогнозують на Лівобережжі України невеликий сніг. Вранці та вдень в західних областях мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; на решті території без опадів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку відділу Укргідрометцентру.
"Температура вночі 4-9° морозу, в Карпатах 10-15° морозу, у східних, південних та Дніпропетровській областях 0-5° морозу; вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла", - йдеться у повідомленні.
За даними синоптиків, 7 грудня на дорогах, подекуди, очікується ожеледиця.
Вітер північно-західний (у західних областях - південний), 5-10 м/с.
Нагадаємо, середня місячна температура у грудні цього року на більшості території України прогнозується на рівні від 3° морозу до 1° тепла, що дещо вище середніх багаторічних значень.