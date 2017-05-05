Завтра в Украине ожидается переменная облачность
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Завтра в Украине будет переменная облачность. Об этом на странице в Facebook сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
"В Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях небольшой дождь, местами с грозой; на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.
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Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10 выше нуля, в Сумской и Луганской областях 1-6 тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3 градуса, днем 20-25 градусов тепла, в Карпатах и Прикарпатье местами 13-18 выше нуля.