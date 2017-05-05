Завтра в Украине ожидается переменная облачность

"В Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях небольшой дождь, местами с грозой; на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 6 мая в Киеве ожидается солнечная погода

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10 выше нуля, в Сумской и Луганской областях 1-6 тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3 градуса, днем ​​20-25 градусов тепла, в Карпатах и ​​Прикарпатье местами 13-18 выше нуля.