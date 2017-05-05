Завтра в Україні буде мінлива хмарність
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Завтра в Україні буде мінлива хмарність. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
“У Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях невеликий дощ, місцями з грозою; на решті території без опадів”, — йдеться в повідомленні.
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Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10 вище нуля, в Сумській та Луганській областях 1-6 тепла, на поверхні ґрунту подекуди заморозки 0-3 градуси, вдень 20-25 градусів тепла, в Карпатах та на Прикарпатті місцями 13-18 вище нуля.