Завтра в Украине без осадков, температура до +30

"4 мая в Украине без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, днем ​​25-30°, на побережье морей и в горных районах 20-24°", - говорится в сообщении.



В Киеве завтра также без осадков, температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем ​​от +28 до +30 градусов тепла.



Напомним, со 2 по 5 мая в Украине объявлено очередное штормовое предупреждение из-за пожарной опасности. По данным ГСЧС, в Украине, в большинстве районов Винницкой, Черкасской и Полтавской областей сохранится чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности.



Как сообщал УНН, температура воздуха в столице 2 мая побила все рекорды - самой теплой ночи, а также максимальной и среднесуточной температуры. Об этом сообщает Центральная геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.