Завтра в Украине без осадков, температура до +30
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Завтра, 4 мая, в Украине без осадков, температура воздуха днем составит от +25 до +30 градусов. Об этом сообщается в Facebook Украинского гидрометцентра, передает УНН.
"4 мая в Украине без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°, на побережье морей и в горных районах 20-24°", - говорится в сообщении.
В Киеве завтра также без осадков, температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем от +28 до +30 градусов тепла.
Напомним, со 2 по 5 мая в Украине объявлено очередное штормовое предупреждение из-за пожарной опасности. По данным ГСЧС, в Украине, в большинстве районов Винницкой, Черкасской и Полтавской областей сохранится чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности.
Как сообщал УНН, температура воздуха в столице 2 мая побила все рекорды - самой теплой ночи, а также максимальной и среднесуточной температуры. Об этом сообщает Центральная геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.