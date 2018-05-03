Завтра в Україні без опадів, температура до +30

"4 травня в Україні без опадів. Вітер переважно східний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°; вдень 25-30°, на узбережжі морів та в гірських районах 20-24°", - йдеться у повідомленні.



У Києві завтра також без опадів, температура вночі буде від +14 до +16 градусів, вдень від +28 до +30 градусів тепла.



Нагадаємо, з 2 по 5 травня в Україні оголошено чергове штормове попередження через пожежну небезпеку. За даними ДСНС, в Україні, у більшості районів Вінницької, Черкаської та Полтавської областей зберігатиметься надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.



Як повідомляв УНН, температура повітря в столиці 2 травня побила всі рекорди - найтеплішої ночі, а також максимальної і середньодобової температури. Про це повідомляє Центральна геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.