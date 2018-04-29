Завтра в Украине без осадков, до + 29°

"30 апреля в Украине без осадков.Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, в восточных областях местами 5-8° тепла, днем ​​24-29°, на побережье морей и в Карпатах 18- 23°", - сообщили в пресс-службе.



В Киеве без осадков.Температура ночью 11-13°, днем ​​26-28°.



В ближайшие сутки в Львове осадков не ожидается.Температура ночью 11-13° тепла, днем ​​26-28°.



30 апреля в Одессе без осадков.Температура ночью 10-12° тепла, днем ​​20-22°.

Завтра в Днепре осадков тоже не буде.Температура ночью 9-11° тепла, днем ​​24-26°.



В ближайшие сутки в Харькове сухо.Температура ночью 9-11° тепла, днем ​​23-25°.



30 апреля во Карпатах без осадков.Температура ночью 4-9° тепла, днем ​​15-20°.