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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завтра в Украине без осадков, до + 29°

Киев • УНН

 • 10760 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Завтра в Украине без осадков, ветер умеренный, температура ночью до +19°, днем до +29 °. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского гидромецентра.

Завтра в Украине без осадков, до + 29°

"30 апреля в Украине без осадков.Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, в восточных областях местами 5-8° тепла, днем ​​24-29°, на побережье морей и в Карпатах 18- 23°", - сообщили в пресс-службе.

В Киеве без осадков.Температура ночью 11-13°, днем ​​26-28°.

В ближайшие сутки в Львове осадков не ожидается.Температура ночью 11-13° тепла, днем ​​26-28°.

30 апреля в Одессе без осадков.Температура ночью 10-12° тепла, днем ​​20-22°.

Завтра в Днепре осадков тоже не буде.Температура ночью 9-11° тепла, днем ​​24-26°.

В ближайшие сутки в Харькове сухо.Температура ночью 9-11° тепла, днем ​​23-25°.

30 апреля во Карпатах без осадков.Температура ночью 4-9° тепла, днем ​​15-20°.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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