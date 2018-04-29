Завтра в Украине без осадков, до + 29°
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Завтра в Украине без осадков, ветер умеренный, температура ночью до +19°, днем до +29 °. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского гидромецентра.
"30 апреля в Украине без осадков.Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, в восточных областях местами 5-8° тепла, днем 24-29°, на побережье морей и в Карпатах 18- 23°", - сообщили в пресс-службе.
В Киеве без осадков.Температура ночью 11-13°, днем 26-28°.
В ближайшие сутки в Львове осадков не ожидается.Температура ночью 11-13° тепла, днем 26-28°.
30 апреля в Одессе без осадков.Температура ночью 10-12° тепла, днем 20-22°.
Завтра в Днепре осадков тоже не буде.Температура ночью 9-11° тепла, днем 24-26°.
В ближайшие сутки в Харькове сухо.Температура ночью 9-11° тепла, днем 23-25°.
30 апреля во Карпатах без осадков.Температура ночью 4-9° тепла, днем 15-20°.