Завтра в Україні без опадів, до +29°
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Завтра в Україні без опадів, вітер помірний, температура вночі до +19°, вдень до +29°. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Українського гідромецентру.
"30 квітня в Україні без опадів.Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.Температура вночі 9-14°, у східних областях місцями 5- 8° тепла; вдень 24-29°, на узбережжі морів та в Карпатах 18-23°", - повідомили у прес-службі.
У Києві без опадів.Температура вночі 11-13°, вдень 26-28°.
Найближчої доби у Львові опадів не очікується.Температура вночі 11-13° тепла, вдень 26-28°.
30 квітня в Одесі без опадів.Температура вночі 10-12° тепла, вдень 20-22°.
Завтра в Дніпрі опадів також не буде.Температура вночі 9-11° тепла, вдень 24-26°.
Найближчої доби у Харкові без опадів.Температура вночі 9-11° тепла, вдень 23-25°.
30 квітня у Карпатах без опадів.Температура вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°.