Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
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Завтра в Украине "свет" будут выключать с 20:00 до 22:00
ООН внесет Израиль и ХАМАС в список стран, нарушающих права детей в условиях конфликта
Завтра в Киеве и четырех областях графики стабилизационных отключений введут лишь на два часа
Федерацию шахмат россии исключат на два года из FIDE: причиной стала жалоба Украины
Квадроциклы, гексациклы и багги: более 110 образцов автотехники допустили к эксплуатации в ВСУ
В рф совершили покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору, он в критическом состоянии - ГУР
В Панаме двое неизвестных открыли огонь по группе студентов: есть погибший
В Киеве представители ТЦК пришли в Closer во время подготовки к вечеринке "Рейвах Прайд": проверяли документы
Это была важная беседа: Ермак в Ватикане встретился с Папой Римским
Армия рф ударила по Купянску: загорелась котельная
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Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленныхЭксклюзив
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Завтра в Украине "свет" будут выключать с 20:00 до 22:00
Завтра в Украине почасовые графики отключения промышленных и бытовых потребителей будут действовать только с 20:00 до 22:00, при этом на объектах критически важной инфраструктуры ограничений электроснабжения не будет.
ООН внесет Израиль и ХАМАС в список стран, нарушающих права детей в условиях конфликта
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представит Совету Безопасности доклад о том, что Израиль и ХАМАС нарушили права детей в ходе своего конфликта, что потенциально может привести к их включению в ежегодный список действующих лиц ООН, обвиняемых в преступлениях против детей.
Завтра в Киеве и четырех областях графики стабилизационных отключений введут лишь на два часа
Завтра, 9 июня, графики стабилизационных отключений в Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях будут действовать только с 20:00 до 22:00.
Федерацию шахмат россии исключат на два года из FIDE: причиной стала жалоба Украины
Российская шахматная федерация была временно исключена из членства в FIDE на два года, но это не повлияет на права российских игроков, судей, тренеров и клубов на участие в шахматной деятельности.
Квадроциклы, гексациклы и багги: более 110 образцов автотехники допустили к эксплуатации в ВСУ
По данным Минобороны, линейка категорий транспортных средств является достаточно обширной и включает бронированные автомобили, внедорожники, грузовики, мотоциклы и специальную автотехнику. Автопарк ВСУ сейчас имеет технику производства более 20 стран мира, среди которых США, Германия, Швеция, Великобритания, Италия и другие.
В рф совершили покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору, он в критическом состоянии - ГУР
По данным ГУР, 7 июня 2024 года в городе Старый оскол на россии совершено покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору, занимавшего должность городского головы Купянска Харьковской области от партии опзж.
В Панаме двое неизвестных открыли огонь по группе студентов: есть погибший
Один студент был убит, а другой ранен в результате стрельбы, устроенной неизвестными в кампусе Панамского университета в Верагуасе.
В Киеве представители ТЦК пришли в Closer во время подготовки к вечеринке "Рейвах Прайд": проверяли документы
По данным "Киевпрайд", 8 июня во время подготовки вечеринки Рейвах Прайд в арт-центр Closer прибыли представители ТЦК. Они проверяли документы у всех присутствующих и пытались забрать мужчин, которые не имели необходимых документов, на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК).
Это была важная беседа: Ермак в Ватикане встретился с Папой Римским
Папа Римский Франциск принял главу Офиса Президента Украины Андрея Ермака в Ватикане, где они обсудили предложенную Зеленским формулу мира, подготовку к глобальному саммиту мира в Швейцарии и усилия по возвращению украинских детей, насильственно вывезенных в россию.
Армия рф ударила по Купянску: загорелась котельная
Российские оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области, в результате чего возник пожар на крыше здания котельной площадью 250 квадратных метров, однако о пострадавших не сообщается.