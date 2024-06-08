Завтра в Украине "свет" будут выключать с 20:00 до 22:00

Завтра в Украине графики почасовых отключений будут действовать только два часа - с 20:00 до 22:00, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 9 июня, все облэнерго будут использовать графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 20:00 до 22:00 - говорится в сообщении компании.

В Укрэнерго добавили, что энергопитание критических объектов инфраструктуры ограничиваться не будет.

Завтра в Киеве и четырех областях графики стабилизационных отключений введут лишь на два часа