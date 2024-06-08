Завтра в Україні "світло" вимикатимуть з 20:00 до 22:00
Київ • УНН
Завтра в Україні погодинні графіки відключення промислових і побутових споживачів будуть діяти тільки з 20:00 до 22:00, при цьому на об'єктах критично важливої інфраструктури обмежень електропостачання не буде.
Завтра в Україні графіки погодинних відключень будуть діяти лише дві години - з 20:00 до 22:00, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 9 червня, всі обленерго будуть використовувати графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів з 20:00 до 22:00
В Укренерго додали, що енергоживлення критичних об'єктів інфраструктури обмежуватись не буде.
Завтра у Києві та чотирьох областях графіки стабілізаційних віключень введуть лише на дві години08.06.24, 18:31 • 24489 переглядiв