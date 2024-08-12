Завтра в Украине не планируют отключение электроэнергии
Киев • УНН
НЭК 'Укрэнерго' сообщила, что 13 августа в Украине не планируют применять графики отключения электроэнергии. Украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию в течение суток.
Во вторник, 13 августа, в Украине не планируют задействовать графиков отключения электроэнергии. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", передает УНН.
Детали
Завтра, 13 августа, меры ограничения потребления не прогнозируются. При изменении ситуации - о применении отключений будет сообщено дополнительно
Также украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию в течение всех суток
Напомним
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