Завтра в Украине не планируют отключение электроэнергии

Во вторник, 13 августа, в Украине не планируют задействовать графиков отключения электроэнергии. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", передает УНН.

Детали

Завтра, 13 августа, меры ограничения потребления не прогнозируются. При изменении ситуации - о применении отключений будет сообщено дополнительно - говорится в заявлении компании.

Также украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию в течение всех суток

Напомним

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