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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Даже при нулевой температуре отключения света будут - эксперт о необходимости ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций электрогенераторов

Даже при нулевой температуре отключения света будут - эксперт о необходимости ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций электрогенераторов

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 14:12  •  29265 просмотра

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Энергетический эксперт советует жителям многоквартирных домов приобрести генераторы из-за неизбежных отключений света. Даже при нулевой температуре ожидаются стабилизационные отключения для 2-3 очередей в течение отопительного сезона.

Жители многоквартирных домов должны определиться со своими финансовыми возможностями и подобрать оптимальный вариант приобретения электрогенераторов или других альтернативных источников электроснабжения. Ведь даже при нулевой температуре отключений света не избежать. Об этом рассказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев, комментируя УНН необходимость привлечения ОСМД и ЖСК программ частичных компенсаций за покупку таких устройств.

Детали

По словам энергетического эксперта, люди должны четко рассчитать расходы и учесть все моменты по дальнейшей эксплуатации.

"Относительно генераторов - следует понимать, что они должны эксплуатироваться в необходимых для этого условиях. То есть, их нельзя выставлять под дождь или снегопад, они должны быть установлены под крышей, причем так, чтобы их не заливало водой. Их нельзя устанавливать в помещении, и при этом их должны эксплуатировать так, чтобы они не были под открытым небом, особенно зимой.

Перед тем как покупать соответствующие устройства, нужно рассчитать расходы и определить, сколько нужно будет средств для того, чтобы нормально их эксплуатировать", - отметил Геннадий Рябцев.

По его мнению, даже при нулевой температуре локальных отключений света не избежать.

"Прогнозы достаточно определены: недостаток 4-5 гигаватт мощности означает наличие и действие графиков стабилизационных отключений для трех-четырех очередей в течение отопительного сезона, четыре очереди - когда будет низкая температура, две-три очереди - когда будет температура в районе нуля", - добавляет эксперт.

Дополнительно

УНН уже писал о преимуществах и недостатках различных различных систем автономного энергообеспечения, их стоимости и суммах компенсаций из городских бюджетов на их приобретение в рамках соответствующих программ, которые успешно действуют не только в областных центрах, но и в небольших городах.

В частности, в Броварах на эти цели с конца 2022 года было выделено почти два миллиона гривен.

"Соответствующая программа действует в нашем городе с конца 2022 года и к ней присоединились уже около тридцати броварских ОСМД и ЖСК (Жилищно-строительного кооператива - ред.), некоторые неоднократно. На компенсации город выделил почти два миллиона гривен. Для того, чтобы получить компенсацию за установленный генератор руководство ОСМД или ЖСК должно обратиться в городское Управление жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и транспорта. Заявку рассматривает комиссия, определяет сумму компенсации и выносит решение на заседание исполкома", - рассказал городской голова Броваров Игорь Сапожко.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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