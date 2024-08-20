Завтра в Украине графики отключений будут действовать с 16:00 до 24:00, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

«Завтра, 21 августа, с 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений. С 18:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно. В другие часы - без ограничений», - сообщили в компании.

По данным Укрэнерго, потребление объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

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