Завтра в Украине графики отключений будут действовать с 16:00 до 24:00
Киев • УНН
Укрэнерго сообщает о графиках отключений электроэнергии в Украине 21 августа. С 16:00 до 24:00 будут действовать ограничения, с разным количеством очередей отключений в разные часы. Потребление объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Завтра в Украине графики отключений будут действовать с 16:00 до 24:00, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
«Завтра, 21 августа, с 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений. С 18:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно. В другие часы - без ограничений», - сообщили в компании.
По данным Укрэнерго, потребление объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
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