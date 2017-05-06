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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завтра в столице частично перекроют движение транспорта

Киев • УНН

 • 13863 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В воскресенье, 7 мая, в связи с открытием песенного конкурса "Евровидение-2017" в столице с 24:00 вводится временное ограничение движения для транспортных средств и пешеходов в центральной части города. Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает УНН.

Завтра в столице частично перекроют движение транспорта

Так, с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая временно запрещено движение транспортных средств и ограничено движение пешеходов в обоих направлениях на улице Михаила Грушевского (от Парковой дороги до ул. Ивана Мазепы).

Отмечается, что 7 мая с 13:00 до 24:00 будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях на улице Михаила Грушевского (от Европейской площади до Парковой дороги).

Также сообщается, что 7 мая с 13:00 до 24:00 ограничат движение транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях: на Парковой дороге (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного); на Петровской аллее (от Европейской площади до Парковой дороги).

Согласно информации МВД, кроме этого, в рамках проведения церемонии открытия песенного конкурса "Евровидение-2017" с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая вносятся временные ограничения движения в обоих направлениях на следующих улицах столицы: на улице Институтской (от улицы Ольгинской до переулка Крепостного); на улице Садовой (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского); на улице Липской (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского); на улице Шелковичной (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского).

Напомним, в связи с проведением основных мероприятий песенного конкурса "Евровидение" в Международном выставочном центре, работу общественного транспорта в Киеве будет продолжено.

 

Украинские Национальные Новости

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