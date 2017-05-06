Завтра в столиці частково перекриють рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У неділю, 7 травня, у зв’язку з відкриттям пісенного конкурсу “Євробачення-2017” у столиці з 24:00 вводиться тимчасове обмеження руху для транспортних засобів і пішоходів у центральній частині міста. Про це повідомляє прес-служба МВС, передає УНН.
Так, із 24:00 6 травня до 24:00 7 травня тимчасово заборонено рух транспортних засобів та обмежено рух пішоходів у обох напрямках на вулиці Михайла Грушевського (від Паркової дороги до вул. Івана Мазепи).
Зазначається, що 7 травня з 13:00 до 24:00 буде обмежено рух транспортних засобів у обох напрямках на вулиці Михайла Грушевського (від Європейської площі до Паркової дороги).
Також повідомляється, що 7 травня з 13:00 до 24:00 обмежать рух транспортних засобів і пішоходів у обох напрямках: на Парковій дорозі (від Петрівської алеї до площі Андрія Первозванного); на Петрівській алеї (від Європейської площі до Паркової дороги).
Згідно з інформацією МВС, окрім цього, у рамках проведення церемонії відкриття пісенного конкурсу “Євробачення-2017” із 24:00 6 травня до 24:00 7 травня вносяться тимчасові обмеження руху в обох напрямках на наступних вулицях столиці: на вулиці Інститутській (від вулиці Ольгинської до провулку Кріпосного); на вулиці Садовій (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського); на вулиці Липській (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського); на вулиці Шовковичній (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського).
Нагадаємо, у зв’язку з проведенням основних заходів пісенного конкурсу “Євробачення” в Міжнародному виставковому центрі, роботу громадського транспорту в Києві буде продовжено.