Завтра в Киеве ожидается мокрый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Завтра, 5 января, в столице ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, 5 января в столице ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м / с.
Температура ночью 2-4 ° мороза, днем 0-2 ° тепла.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города.
Кроме того, 6-7 января в столице ожидается резкое понижение температуры ночью и днем до 11-16 ° мороза (ночью 7 января по 14-19 °, местами 22 ° мороза); 7 января снег, местами порывы ветра 15-18 м / с, метели. На дорогах гололедица.