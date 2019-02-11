Завтра в Киеве ожидается до 10 см снега
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Завтра, 12 февраля, в Киеве ожидаются значительные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, а также налипание мокрого снега. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"12 февраля днем в Киеве ожидаются значительные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, а также налипание мокрого снега. Прирост снежного покрова, по прогнозу синоптиков, составит 7-10 см", - говорится в сообщении.
Водителей призывают по возможности воздержаться от поездок на частных авто, чтобы не мешать работе спецтехники и не устраивать заторов на автодорогах столицы. На время осадков рекомендуется отдать предпочтение общественному транспорту для передвижения по городу.
Напомним, завтра, 12 февраля, в Черновицкой области, днем в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях значительные осадки, преимущественно в виде мокрого снега.