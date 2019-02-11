Завтра в Києві очікується до 10 см снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Завтра, 12 лютого, у Києві очікуються значні опади, переважно у вигляді мокрого снігу, а також налипання мокрого снігу. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"12 лютого удень у Києві очікуються значні опади, переважно у вигляді мокрого снігу, а також налипання мокрого снігу. Приріст снігового покриву, за прогнозом синоптиків, становитиме 7-10 см", - йдеться у повідомленні.
Водіїв закликають за можливості утриматися від поїздок на приватних авто, аби не заважати роботі спецтехніки та не спричиняти заторів на автошляхах столиці. На час опадів рекомендується віддати перевагу громадському транспорту для пересування містом.
Нагадаємо, завтра, 12 лютого, у Чернівецькій області, вдень у Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях значні опади, переважно у вигляді мокрого снігу.