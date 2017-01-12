Завтра в некоторых областях Украины ожидаются порывы ветра
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Завтра ночью в некоторых областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м / с, на высокогорье Карпат 25-30 м / с. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Волынской области.
Так, 13 января ночью в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях, днем в Украине, кроме Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, порывы ветра 15-20 м / с, на высокогорье Карпат 25-30 м / с.
Днем на Закарпатье сильные осадки.