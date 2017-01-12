Завтра в деяких областях України очікуються пориви вітру
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Завтра вночі у деяких областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Волинській області.
Так, 13 січня вночі у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях, вдень в Україні, крім Харківської, Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с.
Вдень на Закарпатті сильні опади.