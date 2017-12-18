Завтра в части Украины ожидаются метели

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Согласно прогнозу синоптиков, завтра ночью и утром в западных и северных областях ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, метели, в Черниговской и Киевской областях - сильный снег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"19 декабря на дорогах страны, кроме юга и востока, гололедица, ночью и утром в западных и северных областях порывы ветра 15-18 м/с, метели, в Черниговской и Киевской областях сильный снег", - говорится в сообщении.

Также указано, что 19 декабря в Киеве и Киевской области ночью - сильный снег, порывы ветра 15-18 м/с, метель; на дорогах - гололедица.

По данным Укргидрометцентра, 19 декабря в Украине в северных и большинстве центральных областей ожидается умеренный снег, в западных областях - местами небольшой снег. На остальной территории - без осадков.

Ветер ожидается северо-западный, на Левобережье страны - юго-западный, 7-12 м/с.

Температура в течение суток - 0-5° мороза, в Карпатах и ​​Прикарпатье - до 8° мороза; в южных и восточных областях - от 2° мороза до 3° тепла.

Напомним, в горах в Закарпасткой области сошла лавина.

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