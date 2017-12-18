Завтра в частині України очікуються хуртовини

"19 грудня на дорогах країни, крім півдня та сходу, ожеледиця; вночі та вранці у західних та північних областях пориви вітру 15-18 м/с, хуртовини, на Чернігівщині та Київщині сильний сніг", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що 19 грудня у Києві та Київській області вночі - сильний сніг, пориви вітру 15-18 м/с, хуртовина; на дорогах - ожеледиця.

За даними Укргідрометцентру, 19 грудня в Україні у північних та більшості центральних областей очікується помірний сніг, у західних областях - місцями невеликий сніг. На решті території - без опадів.

Вітер очікується північно-західний, на Лівобережжі країни - південно-західний, 7-12 м/с.

Температура протягом доби - 0-5° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті - до 8° морозу; у південних та східних областях - від 2° морозу до 3° тепла.

Нагадаємо, у горах на Закарпатті зійшла лавина.