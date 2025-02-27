"Завтра увидим" - МИД о том, кто подпишет соглашение о недрах с США
Киев • УНН
Кабмин уполномочил Свириденко или Сибигу подписать соглашение об инвестиционном фонде восстановления с США. Окончательное решение относительно подписанта станет известно завтра.
Кто именно из уполномоченных представителей украинского правительства подпишет соглашение с США, станет известно завтра, 28 февраля. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Детали
"То, что касается подписания, вы видели решение Кабинета министров Украины, который уполномочил двух должностных лиц, это министр экономики Юлия Свириденко и министр иностранных дел Андрей Сибига, на подписание этого соглашения. Это означает, что кто-то из этих двух будет его подписывать. Мы завтра это увидим. Я думаю, что это будет еще согласовываться в ходе визита, и мы увидим, когда уже это непосредственное подписание состоится", - сказал Тихий.
Он отметил, что фокус должен быть на самом документе, а не на том, кто его подпишет.
"Это более такой технический вопрос, который никак не меняет сам текст соглашения и его воплощение. Кто из этих двух должностных лиц его подпишет, нет такого критического значения", - добавил Тихий.
Напомним
26 февраля правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и Соединенными Штатами о создании Инвестиционного фонда восстановления.
Кабмин распоряжением от 26 февраля уполномочил подписать двустороннее соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлию Свириденко или министра иностранных дел Андрея Сибигу.