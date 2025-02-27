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Кабмін уповноважив Свириденко або Сибігу підписати ресурсну угоду з США

Київ  •  УНН

 • 20636 перегляди

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Кабмін схвалив проект двосторонньої угоди про інвестиційний фонд відбудови між Україною та США. Підписати документ уповноважені Юлія Свириденко або Андрій Сибіга.

Кабінет міністрів України розпорядженням від 26 лютого уповноважив підписати двосторонню угоду про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови першого віце-прем’єр-міністра - міністра економіки Юлію Свириденко або міністра закордонних справ Андрія Сибігу, пише УНН.

Схвалити проект Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови. Уповноважити першого віце-прем’єр-міністра України - міністра економіки Свириденко Юлію Анатоліївну або міністра закордонних справ Сибігу Андрія Івановича підписати зазначену угоду

- ідеться в урядовому розпорядженні № 164-р.

Доповнення

26 лютого уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Угода матиме шість ключових позицій:

  • Перше - Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох наших країн.
    • Друге - українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому.
      • Третє - Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів.
        • Четверте - США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України.
          • П’яте - зібрані Фондом кошти будуть інвестуватися виключно в проекти відбудови України. Фактично йдеться про Фонд для майбутніх поколінь українців.
            • Шосте - в угоді враховані українські зобов'язання в межах євроінтеграційного процесу. Тобто жодних протиріч і суперечностей з українськими євроінтеграційними зобов’язаннями не виникатиме.
              Юлія Шрамко

              Юлія Шрамко

              ЕкономікаПолітика
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