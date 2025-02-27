Кабмин уполномочил Свириденко или Сибигу подписать ресурсное соглашение с США

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 • 4670 просмотра

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Кабмин одобрил проект двустороннего соглашения об инвестиционном фонде восстановления между Украиной и США. Подписать документ уполномочены Юлия Свириденко или Андрей Сибига.

Кабинет министров Украины распоряжением от 26 февраля уполномочил подписать двустороннее соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлию Свириденко или министра иностранных дел Андрея Сибигу, пишет УНН.

Одобрить проект Двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления. Уполномочить первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Свириденко Юлию Анатольевну или министра иностранных дел Сибигу Андрея Ивановича подписать указанное соглашение

- говорится в правительственном распоряжении № 164-р.

Дополнение

26 февраля правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и Соединенными Штатами о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Соглашение будет иметь шесть ключевых позиций:

  • Первое - Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет совместной собственностью и будет совместно управляться правительствами обеих наших стран.
  • Второе - украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому.
  • Третье - Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.
  • Четвертое - США будут делать взносы в Фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины.
  • Пятое - собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. Фактически речь идет о Фонде для будущих поколений украинцев.
  • Шестое - в соглашении учтены украинские обязательства в рамках евроинтеграционного процесса. То есть никаких противоречий и противоречий с украинскими евроинтеграционными обязательствами не будет возникать.
Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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