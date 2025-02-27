"Завтра побачимо" - МЗС про те, хто підпише угоду про надра зі США

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Кабмін уповноважив Свириденко або Сибігу підписати угоду про інвестиційний фонд відбудови з США. Остаточне рішення щодо підписанта стане відомо завтра.

Хто саме з уповноважених представників українського уряду підпише угоду з США, стане відомо завтра, 28 лютого. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Те, що стосується підписання, ви бачили рішення Кабінету міністрів України, який уповноважив двох посадовців, це міністр економіки Юлія Свириденко і міністр закордонних справ Андрій Сибіга, на підписання цієї угоди. Це означає, що хтось з цих двох буде її підписувати. Ми завтра це побачимо. Я думаю, що це буде ще узгоджуватися в ході візиту, і ми побачимо, коли вже це безпосереднє підписання відбудеться", - сказав Тихий.

Він зазначив, що фокус має бути на самому документі, а не на тому, хто його підпише.

"Це більш таке технічне питання, яке ніяк не міняє сам текст угоди і його втілення. Хто з цих двох посадовців її підпише, немає такого критичного значення", - додав Тихий.

Нагадаємо

26 лютого уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Кабмін розпорядженням від 26 лютого уповноважив підписати двосторонню угоду про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови першого віце-прем’єр-міністра - міністра економіки Юлію Свириденко або міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
yuliia-svyrydenkoЮлія Свириденко
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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