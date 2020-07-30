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Завтра Украину планируют разделить на четыре карантинные зоны

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КИЕВ. 30 июля. УНН. Министерство здравоохранения инициирует проведение заседания центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для утверждения четырех карантинных зон. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"С 1 августа вступает в действие новое постановление правительства... У нас будет разделение на так называемые четыре зоны - зеленая, желтая, оранжевая и красная", - сказал Степанов.

По его словам, работа детских лагерей будет возможна в зеленой и желтой зонах. В оранжевой и красной она будет запрещена.

"Думаю, завтра (31 июля - ред.) мы инициируем проведение центральной комиссии ТЭБ и ЧС, чтобы мы утвердили все эти зоны по всей стране, которые мы определили по показателям, которые есть в постановлении правительства", - рассказал Степанов.

Степанов отметил, что контроль за работой детских лагерей во время карантина будет осуществлять Госпродпотребслужба, ГСЧС и представители местной власти.

Напомним, работа детских лагерей с 1 августа будет разрешена только в регионах, которые находятся в "зеленой" и "желтой" зонах.

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