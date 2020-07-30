Завтра Україну планують поділити на чотири карантинні зони
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Міністерство охорони здоров’я ініціює проведення засідання центральної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для затвердження чотирьох карантинних зон. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Із 1 серпня вступає в дію нова постанова уряду... В нас буде поділ на так звані чотири зони — зелена, жовта, помаранчева й червона”, — сказав Степанов.
За його словами, робота дитячих таборів буде можлива у зеленій і жовтій зонах. У помаранчевій і червоній вона буде заборонена.
“Думаю, завтра ( 31 липня — ред.) ми ініціюємо проведення центральної комісії ТЕБ та НС, щоб ми затвердили всі ці зони по всій країні, які ми визначили по показниках, які є в постанові уряду”, — розповів Степанов.
Степанов наголосив, що контроль за роботою дитячих таборів під час карантину буде здійснювати Держпродспоживслужба, ДСНС та представники місцевої влади.
Нагадаємо, роботу дитячих таборів із 1 серпня буде дозволено лише у регіонах, які перебувають у “зеленій” та “жовтій” зонах.