Завтра Украину накроют дожди

Ночью и утром на дорогах северо-восточной части местами гололед, в Карпатах и ​​на юге страны местами туман.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, днем ​​в центральных и южных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​10-15°, на Закарпатье и в Крыму до 18°, в восточных и Сумской областях ночью около 0°, днем ​​6-11° тепла.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что апрель в Украине начнется грозой.