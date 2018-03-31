Завтра Украину накроют дожди

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 5250 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 47673 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 86502 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 105344 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 114316 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 120550 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 131950 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146691 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148002 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завтра Украину накроют дожди

Завтра Украину накроют дожди

Киев  •  УНН

 • 23661 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Украине завтра в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях небольшой дождь, во Львовской области и Закарпатье умеренные дожди, ночью с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Об этом сообщает Укргидромецентр, передает УНН.

Ночью и утром на дорогах северо-восточной части местами гололед, в Карпатах и ​​на юге страны местами туман.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, днем ​​в центральных и южных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​10-15°, на Закарпатье и в Крыму до 18°, в восточных и Сумской областях ночью около 0°, днем ​​6-11° тепла.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что апрель в Украине начнется грозой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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