Завтра Україну накриють дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. В Україні завтра у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях невеликий дощ, на Львівщині та Закарпатті помірні дощі, вночі з мокрим снігом, на решті території без опадів. Про це повідомляє Укргідромецентр, передає УНН.
Вночі та вранці на дорогах північно-східної частини подекуди ожеледиця, в Карпатах та на півдні країни місцями туман.
Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вдень у центральних та південних областях пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 0-5° тепла, вдень 10-15°, на Закарпатті та в Криму до 18°, у східних та Сумській областях вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла.
Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що квітень в Україні почнеться грозою.