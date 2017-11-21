Завтра в западных областях Украины ожидается небольшой снег

Ветер северо-западный с переходом на Правобережье на южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, на побережье морей до 2° тепла, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла, в Одесской, Николаевской, 23 ноября и в западных областях 3-8° тепла; в Карпатах ночью и днем ​​22 ноября 1-6° мороза, 23 ноября около 0°.

Погода в Украине на 24-25 ноября без осадков, лишь ночью 24 ноября во восточных областях снег.

Температура в западных областях ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​4-9° тепла; на остальной территории ночью 2-7° мороза (25 ноября на Правобережье от 2° тепла до 3° мороза), днем ​​от 2° мороза до 4° тепла, на юге страны местами 5-7° тепла.