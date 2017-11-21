Завтра у західних областях України очікується невеликий сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. 22 листопада у західних областях України місцями невеликий сніг, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Вітер північно-західний з переходом на Правобережжі на південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5° морозу, на узбережжі морів до 2° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Одеській, Миколаївській, 23 листопада і в західних областях 3-8° тепла; у Карпатах вночі і вдень 22 листопада 1-6° морозу, 23 листопада близько 0°.
Погода в Україні на 24-25 листопада без опадів, лише вночі 24 листопада у східних областях сніг.
Температура у західних областях вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла; на решті території вночі 2-7° морозу (25 листопада на Правобережжі від 2° тепла до 3° морозу), вдень від 2° морозу до 4° тепла, на півдні країни місцями 5-7° тепла.