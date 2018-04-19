Завтра в восточных и центральных областях местами дожди

"20 апреля в Украине в восточной части, ночью местами и в центральных областях и в Приазовье небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м / с, ночью и утром в Украине, днем ​​в восточных областях порывы 15-20 м / с. Температура ночью 4-9 °, на крайнем юге страны до 11 ° тепла, днем ​​14-19 °, на Закарпатье до 22 °, в восточных областях 10-15 ° ", - говорится в сообщении .

Как сообщал УНН, сегодня в Киеве, в результате сильного ветра, с крыши нового торгового центра на проспекте Победы сорвало кусок металла.