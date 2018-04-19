Завтра у східних і центральних областях місцями дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. В Україні у східній частині, вночі місцями і у центральних областях та в Приазов'ї невеликий дощ, на решті території без опадів. Пор це повідомляє УНН з посиланням на Укргідромецентр.
"20 квітня в Україні у східній частині, вночі місцями і у центральних областях та в Приазов'ї невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці в Україні, вдень у східних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9°, на крайньому півдні країни до 11° тепла; вдень 14-19°, на Закарпатті до 22°, у східних областях 10-15°", - сказано в повідомленні.
Як повідомляв УНН, сьогодні у Києві, внаслідок сильного вітру, з даху нового торгового центру на проспекті Перемоги зірвало шматок металу.