Завтра в Мюнхене Климкин планирует встретиться с Волкером
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин завтра утром в Мюнхене планирует встретиться с спецпредставителем США в Украине Куртом Волкером, а затем с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Об этом он сказал сегодня журналистам после переговоров с российским коллегой в Мюнхене, передает УНН.
"Завтра буду встречаться с Волкером утром. То есть, начать день с Курта - это всегда приятно", - сказал он.
Также, отметил Климкин, завтра проведет встречу с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем.
Напомним, встречу в "нормандском формате" в Мюнхене перенесли, о времени договариваются.