Завтра у Мюнхені Клімкін планує зустрітися з Волкером
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін завтра вранці у Мюнхені планує зустрітися з спецпредставником США в Україні Куртом Волкером, а потім з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Про це він сказав сьогодні журналістам після перемовин з російським колегою у Мюнхені, передає УНН.
“Завтра зустрічатимуся з Волкером зранку. Тобто, почати день з Курта — це завжди приємно”, — сказав він.
Також, зазначив Клімкін, завтра проведе зустріч з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем.
Нагадаємо, зустріч у "нормандському форматі" у Мюнхені перенесли, про час домовляються.