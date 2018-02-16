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Завтра у Мюнхені Клімкін планує зустрітися з Волкером

Завтра у Мюнхені Клімкін планує зустрітися з Волкером

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін завтра вранці у Мюнхені планує зустрітися з спецпредставником США в Україні Куртом Волкером, а потім з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Про це він сказав сьогодні журналістам після перемовин з російським колегою у Мюнхені, передає УНН.

“Завтра зустрічатимуся з Волкером зранку. Тобто, почати день з Курта — це завжди приємно”, — сказав він.

Також, зазначив Клімкін, завтра проведе зустріч з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем.

Нагадаємо, зустріч у "нормандському форматі" у Мюнхені перенесли, про час домовляються.

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