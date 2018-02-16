Завтра у Мюнхені Клімкін планує зустрітися з Волкером

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін завтра вранці у Мюнхені планує зустрітися з спецпредставником США в Україні Куртом Волкером, а потім з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Про це він сказав сьогодні журналістам після перемовин з російським колегою у Мюнхені, передає УНН.