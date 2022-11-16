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14 марта, 19:57 • 51653 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 89633 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 100686 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 132545 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 134829 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111412 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105283 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 91551 просмотра

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14 марта, 10:03 • 111172 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136498 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завтра в Киеве прогнозируют первый снег

Завтра в Киеве прогнозируют первый снег

Киев • УНН

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КИЕВ.16 ноября. УНН. Завтра, 17 ноября, в Киеве и области прогнозируют мокрый снег и небольшой мороз. Из-за этого в столице объявили первый уровень опасности, сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Цитата

"Завтра и послезавтра в Киевской области и столице ожидается мокрый снег, небольшой мороз, налипание мокрого снега, образование снежного покрова высотой 3-8 сантиметров" – говорится в сообщении.

Добавим

Укргидрометцентр связывает ухудшение погоды с распространением холодного воздуха с севера Европы. 

Напомним

15 ноября в Украине прогнозировали дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха днем ​​повысится до 12 градусов тепла.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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