Завтра в Киеве прогнозируют первый снег

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"Завтра и послезавтра в Киевской области и столице ожидается мокрый снег, небольшой мороз, налипание мокрого снега, образование снежного покрова высотой 3-8 сантиметров" – говорится в сообщении.

Добавим

Укргидрометцентр связывает ухудшение погоды с распространением холодного воздуха с севера Европы.

Напомним

15 ноября в Украине прогнозировали дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха днем ​​повысится до 12 градусов тепла.