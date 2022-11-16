Завтра в Киеве прогнозируют первый снег
Киев • УНН
КИЕВ.16 ноября. УНН. Завтра, 17 ноября, в Киеве и области прогнозируют мокрый снег и небольшой мороз. Из-за этого в столице объявили первый уровень опасности, сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
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"Завтра и послезавтра в Киевской области и столице ожидается мокрый снег, небольшой мороз, налипание мокрого снега, образование снежного покрова высотой 3-8 сантиметров" – говорится в сообщении.
Добавим
Укргидрометцентр связывает ухудшение погоды с распространением холодного воздуха с севера Европы.
Напомним
15 ноября в Украине прогнозировали дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха днем повысится до 12 градусов тепла.