Синоптики дали прогноз на перший сніг: де очікувати

Деталі

За прогнозом синоптиків, 16 листопада у західних та північних областях вночі невеликий, вдень помірний дощ, на півночі країни та в Карпатах з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів, вдень у центральних та східних областях невеликий дощ.

Вночі та вранці у південній частині туман (на решті території країни місцями); вдень у північно-східних областях подекуди налипання мокрого снігу.

Вітер південно-західний з переходом у північній частині та центральних областях на східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на сході країни 1-4° морозу; вдень 3-8° тепла, на півдні країни 7-12°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі без істотних опадів, вдень помірний дощ місцями з мокрим снігом.

Вночі та вранці подекуди туман.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 5-7°.

У КМДА попередили, що, за прогнозом синоптиків, перший сніг у столиці випаде цього четверга. Також снігопад прогнозують у п'ятницю. Температура повітря опуститься до 2 градусів морозу. На дорогах очікується ожеледиця.