Синоптики дали прогноз на первый снег: где ждать
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сегодня по Украине ожидается дождь, местами с мокрым снегом, утром – туманы. Температура воздуха будет днем подниматься до 12 градусов тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 16 ноября в западных и северных областях ночью небольшой, днем умеренный дождь, на севере страны и в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков, днем в центральных и восточных областях небольшой дождь.
Ночью и утром в южной части туман (на остальной территории страны местами); днем в северо-восточных областях местами налипание мокрого снега.
Ветер юго-западный с переходом в северной части и центральных областях на восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-5° тепла, на востоке страны 1-4° мороза; днем 3-8° тепла, на юге страны 7-12°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь местами с мокрым снегом.
Ночью и утром местами туман.
Температура ночью 0-5°тепла, днем 3-8°, в Киеве ночью 3-5°тепла, днем 5-7°.
В КГГА предупредили, что, по прогнозу синоптиков, первый снег в столице выпадет в этот четверг. Также снегопад прогнозируется в пятницу. Температура воздуха опустится до 2 градусов мороза. На дорогах ожидается гололедица.