Синоптики дали прогноз на первый снег: где ждать

Детали

По прогнозу синоптиков, 16 ноября в западных и северных областях ночью небольшой, днем ​​умеренный дождь, на севере страны и в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков, днем ​​в центральных и восточных областях небольшой дождь.

Ночью и утром в южной части туман (на остальной территории страны местами); днем в северо-восточных областях местами налипание мокрого снега.

Ветер юго-западный с переходом в северной части и центральных областях на восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, на востоке страны 1-4° мороза; днем 3-8° тепла, на юге страны 7-12°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью без существенных осадков, днем ​​умеренный дождь местами с мокрым снегом.

Ночью и утром местами туман.

Температура ночью 0-5°тепла, днем ​​3-8°, в Киеве ночью 3-5°тепла, днем ​​5-7°.

В КГГА предупредили, что, по прогнозу синоптиков, первый снег в столице выпадет в этот четверг. Также снегопад прогнозируется в пятницу. Температура воздуха опустится до 2 градусов мороза. На дорогах ожидается гололедица.