Завтра у Києві прогнозують перший сніг
Київ • УНН
КИЇВ.16 листопада. УНН. Завтра, 17 листопада, у Києві та області прогнозують мокрий сніг та невеликий мороз. Через це у столиці оголосили перший рівень небезпечності, повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
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"Завтра та післязавтра у Київській області та столиці очікується мокрий сніг, невеликий мороз, налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву висотою 3-8 сантиметрів", – ідеться у повідомленні.
Додамо
Укргідрометцентр пов’язує погіршення погоди з поширенням холодного повітря з півночі Європи.
Нагадаємо
15 листопада в Україні прогнозують дощ, подекуди з мокрим снігом.Температура повітря вдень підвищиться до 12 градусів тепла.