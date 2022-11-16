Завтра у Києві прогнозують перший сніг

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"Завтра та післязавтра у Київській області та столиці очікується мокрий сніг, невеликий мороз, налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву висотою 3-8 сантиметрів", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Укргідрометцентр пов’язує погіршення погоди з поширенням холодного повітря з півночі Європи.

Нагадаємо

15 листопада в Україні прогнозують дощ, подекуди з мокрим снігом.Температура повітря вдень підвищиться до 12 градусів тепла.