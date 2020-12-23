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Завтра в Киеве ожидается гололедица: водителям и пешеходам приготовиться

Киев • УНН

 • 12417 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Завтра в Киеве ожидается гололедица. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Завтра в Киеве ожидается гололедица: водителям и пешеходам приготовиться

"24 декабря на дорогах столицы ожидается гололедица (І уровень опасности, желтый). Призываем водителей быть максимально внимательными, соблюдать безопасную дистанцию на дорогах, а также не использовать транспорт с летними шинами, чтобы не подвергать опасности себя и других участников движения. Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части и переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора", - говорится в сообщении.

Напомним, утром в Киеве выпал снег, поэтому на улицах столицы работает 371 единица спецтехники и 480 работников.

Как сообщал УНН, в начале декабря столица тоже страдала от гололеда. Тогда лишь за выходные в Киеве из-за гололеда травмировались 1369 человек.

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