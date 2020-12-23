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Завтра у Києві очікується ожеледиця: водіям і пішоходам приготуватися

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Завтра у Києві очікується ожеледиця. Водіїв та пішоходів закликають бути обережними. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

Завтра у Києві очікується ожеледиця: водіям і пішоходам приготуватися

“24 грудня на дорогах столиці очікується ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Закликаємо водіїв бути максимально уважними, дотримуватись безпечної дистанції на дорогах, а також не використовувати транспорт із літніми шинами, аби не наражати на небезпеку себе та інших учасників руху. Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині та переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофору”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, зранку у Києві випав сніг, тож на вулицях столиці працює 371 одиниця спецтехніки та 480 працівників.

Як повідомляв УНН, на початку грудня столиця теж потерпала від ожеледиці. Тоділише за вихідні у Києві через ожеледицю травмувалося 1369 людей.

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