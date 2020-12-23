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Київ засипало снігом: комунальники посилено прибирають вулиці

Київ • УНН

 • 23830 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Зранку у Києві випав сніг, тож на вулицях столиці працює 371 одиниця спецтехніки та 480 працівників. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

Київ засипало снігом: комунальники посилено прибирають вулиці

“Триває превентивна обробка й прибирання вулиць. Наразі до таких робіт задіяна 371 одиниця спецтехніки. Також працює 71 бригада з ручного прибирання (480 працівників)”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що особливу увагу дорожники приділяють зупинкам громадського транспорту, сходам, спускам та підйомам у підземні і надземні пішохідні переходи.

Так, з метою превентивної обробки упродовж ночі і на світанку, за даними КМДА, використано 313,4 тонни солі; 226,9 тонни піщано-соляної суміші; 104,2 тонни рідких хлоридів.

Як раніше повідомлялося в УНН, з минулої зими столиця зекономила понад 44,5 тисячі тонн солі, орієнтовною вартістю близько 50 млн грн. Тоді зима була несніжною і не всі запаси солі були використані, вона збереглася і до цієї зими.

Додамо, що минулого року на утримання вулично-дорожньої мережі міста під час осінньо-зимового періоду 2019-2020 рр. було витрачено 395,4 млн грн. Також за сезон, як повідомлялося, було заощаджено паливо-мастильні матеріали і сформовано запас у загальному розмірі понад 400 тонн (дизельне паливо, бензин, газ) орієнтовною вартістю майже 8,5 млн грн.

Нагадаємо, у Києві впродовж 23 грудня прогнозвали мокрий сніг

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