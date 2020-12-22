Киян попередили про мокрий сніг 23 грудня

“Метеорологи прогнозують погіршення у столиці погодних умов із 23 грудня. Опади можливі впродовж найближчих трьох днів. Зокрема, завтра з ранку до вечора можливий мокрий сніг, найінтенсивніші опади очікують удень”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що у середу під час опадів температура коливатиметься від -3°C до +1°C. А 24 і 25 грудня – температурні коливання від -1°C до +5°C. Щоб не допустити ожеледиці, дорожники оброблятимуть дороги і тротуари посипальними матеріалами.

Також повідомляється, що водіїв закликають бути обачними на дорогах: дотримуватися швидкісного режиму і безпечної дистанції, а при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ – знижувати швидкість до мінімуму.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на католицьке Різдво.