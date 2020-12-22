Киевлян предупредили о мокром снеге 23 декабря

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 31548 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 67862 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 115423 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 108927 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 62276 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72160 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186409 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150406 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158302 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138576 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
2.6м/с
36%
Популярные новости

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18268 просмотра

У Общественного вещания новый председатель правления: выбрали Николая Чернотицкого

15 апреля, 14:36 • 11818 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16183 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 14830 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13320 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 115423 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 108927 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 86744 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 98909 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128887 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

18:07 • 5188 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10548 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13352 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16215 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18325 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Киевлян предупредили о мокром снеге 23 декабря

Киев • УНН

 • 20687 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Киеве в течение 23 декабря прогнозируют мокрый снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Киевлян предупредили о мокром снеге 23 декабря

"Метеорологи прогнозируют ухудшение в столице погодных условий с 23 декабря. Осадки возможны в течение ближайших трех дней. В частности, завтра с утра до вечера возможен мокрый снег, интенсивные осадки ожидают днем", - говорится в сообщении.

Указано, что в среду во время осадков, температура будет колебаться от -3°C до +1°C. А 24 и 25 декабря - температурные колебания от -1°C до +5°C. Чтобы не допустить гололеда, дорожники обрабатывать дороги и тротуары посыпочными материалами.

Также сообщается, что водителей призывают быть осторожными на дорогах: соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений - снижать скорость до минимума.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на католическое Рождество.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев
Brent
$64.89
Bitcoin
$83,834.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,257.39
Ethereum
$1,593.00