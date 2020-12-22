Киевлян предупредили о мокром снеге 23 декабря

"Метеорологи прогнозируют ухудшение в столице погодных условий с 23 декабря. Осадки возможны в течение ближайших трех дней. В частности, завтра с утра до вечера возможен мокрый снег, интенсивные осадки ожидают днем", - говорится в сообщении.

Указано, что в среду во время осадков, температура будет колебаться от -3°C до +1°C. А 24 и 25 декабря - температурные колебания от -1°C до +5°C. Чтобы не допустить гололеда, дорожники обрабатывать дороги и тротуары посыпочными материалами.

Также сообщается, что водителей призывают быть осторожными на дорогах: соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений - снижать скорость до минимума.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на католическое Рождество.