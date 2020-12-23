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Киев засыпало снегом: коммунальщики усиленно убирают улицы

Киев • УНН

 • 23830 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Утром в Киеве выпал снег, поэтому на улицах столицы работает 371 единица спецтехники и 480 работников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Киев засыпало снегом: коммунальщики усиленно убирают улицы

"Идет превентивная обработка и уборка улиц. Сейчас в таких работах задействована 371 единица спецтехники. Также работает 71 бригада из ручной уборки (480 работников)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что особое внимание дорожники уделяют остановкам общественного транспорта, лестницам, спускам и подъемам в подземные и надземные пешеходные переходы.

Так, с целью превентивной обработки в течение ночи и на рассвете, по данным КГГА, использовано 313,4 тонны соли; 226,9 тонны песчано-соляной смеси; 104,2 тонны жидких хлоридов.

Как ранее сообщалось в УНН, с прошлой зимы столица сэкономила более 44,5 тысячи тонн соли, ориентировочной стоимостью около 50 млн грн. Тогда зима была неснежной и не все запасы соли были использованы, она сохранилась и до этой зимы. 

Добавим, что в прошлом году на содержание улично-дорожной сети города во время осенне-зимнего периода 2019-2020 гг. было потрачено 395,4 млн грн. Также за сезон, как сообщалось, было сэкономлено горюче-смазочные материалы и сформирован запас в общем размере более 400 тонн (дизельное топливо, бензин, газ) ориентировочной стоимостью почти 8,5 млн грн.

Напомним, в Киеве в течение 23 декабря прогнозвалы мокрый снег.

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