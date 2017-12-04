Завтра в Киеве ожидается мокрый снег и гололед
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. По прогнозам синоптиков, во вторник в столице возможен небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Также синоптики прогнозируют в этот день облачность, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.
Ночью 6 декабря также ожидается небольшой снег, днем - мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололед, ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с, температура днем 0-5° тепла.
Напомним, в Украине ожидается потепление.