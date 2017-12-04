Завтра в Киеве ожидается мокрый снег и гололед

Также синоптики прогнозируют в этот день облачность, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью 1-3° мороза, днем ​​около 0°.

Ночью 6 декабря также ожидается небольшой снег, днем ​​- мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололед, ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с, температура днем ​​0-5° тепла.

Напомним, в Украине ожидается потепление.