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Завтра у Києві очікується мокрий сніг та ожеледиця

Завтра у Києві очікується мокрий сніг та ожеледиця

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. За прогнозами синоптиків, у вівторок у столиці можливий невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.

Також синоптики передбачають у цей день хмарність, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, температуру вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

Вночі 6 грудня також очікується невеликий сніг, вдень – мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний і західний, 7-12 м/с, температура вдень 0-5° тепла.

Нагадаємо, в Україні очікується потепління.

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