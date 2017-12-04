Завтра у Києві очікується мокрий сніг та ожеледиця

Також синоптики передбачають у цей день хмарність, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, температуру вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

Вночі 6 грудня також очікується невеликий сніг, вдень – мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний і західний, 7-12 м/с, температура вдень 0-5° тепла.

Нагадаємо, в Україні очікується потепління.