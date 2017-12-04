Завтра у Києві очікується мокрий сніг та ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. За прогнозами синоптиків, у вівторок у столиці можливий невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
Також синоптики передбачають у цей день хмарність, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, температуру вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.
Вночі 6 грудня також очікується невеликий сніг, вдень – мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний і західний, 7-12 м/с, температура вдень 0-5° тепла.
Нагадаємо, в Україні очікується потепління.