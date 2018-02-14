Завтра в Киеве не будет работать станция метро "Майдан Независимости"

"Завтра, 15 февраля, в связи с проведением официальных мероприятий с участием Президента Украины, станция "Майдан Независимости" не будет работать с начала работы и до окончания мероприятий", - говорится в сообщении.

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При этом, отметили в пресс-службе метрополитена, пересадка и станция "Хрещатик" будет фунционуватимуть в обычном режиме.

Об открытии станции "Майдан Независимости" после мероприятий будет сообщено дополнительно.