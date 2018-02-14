Завтра у Києві не працюватиме станція метро “Майдан Незалежності”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Завтра станція Київського метрополітену “Майдан Незалежності” не працюватиме з початку роботи і до завершення заходів за участю Президента України Петра Порошенка, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби метрополітену у Facebook.
“Завтра, 15 лютого, у зв’язку з проведенням офіційних заходів за участю Президента України, станція „Майдан Незалежності“ не працюватиме з початку роботи і до закінчення заходів”, — йдеться у повідомленні.
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При цьому, зазначили у прес-службі метрополітену, пересадка та станція “Хрещатик” фунціонуватимуть у звичайному режимі.
Про відкриття станції “Майдан Незалежності” після заходів буде повідомлено додатково.